Врачи Казанского медуниверситета спасли многодетную мать с заражением крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

По сообщениям пресс-службы, 26-летняя женщина поступила в больницу через пять дней после выкидыша. Специалисты диагностировали заражение крови и септический шок.

«Процесс был запущен на всех уровнях, вытащить пациентку было очень тяжело. У нее была высокая температура и серьезные отклонения по анализам, а также нарушения сознания», - рассказал замглавврача больницы.

Медики провели опорожнение матки и еще несколько других хирургических вмешательств, чтобы предотвратить попадание еще большего количества инфекции в организм. После операции пациентка была на ИВЛ, антибиотиках и под постоянным наблюдением гинекологов. После двух недель интенсивной терапии у женщины начались проблемы с клапанами сердца. Ей сделали переливание плазмы и крови.

Она провела в больнице 42 дня и совсем недавно выписалась. Врачи напомнили беременным пациенткам, что при малейшем ухудшении состояния нужно обращаться к врачам.

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