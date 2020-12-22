В Роспотребнадзоре Татарстана пояснили, как пройдут новогодние утренники в детсадах Татарстана.

По словам главы ведомства Марины Патяшиной, на мероприятия не должны приходить родители, также недопустимо приглашать фотографов и аниматоров. Также на входе обязательно измерение температуры. Кроме того, одновременно в зале для празднования может находиться только одна группа детей.

"Конечно, это вызывает недовольство родителей, но я прошу понять: в условиях распространения коронавирусной инфекции мы пока этого разрешить не можем", - сообщила Патяшина.

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