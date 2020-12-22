В Братске полицейский помог найти пропавшего родственника из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Межмуниципального управления МВД России «Братское».

«В дежурную часть поступил тревожный звонок. Житель Татарстана рассказал, что его младший брат, который из Забайкалья через Братск ехал домой, не выходит на связь. Оказалось, пропавший не попал на самолет и не смог улететь. Последний звонок от родственника был из гостиницы, куда мужчина не смог устроиться, при себе у него было много денег – ехал с заработков», - говорится в сообщении.

С момента пропажи татарстанца прошло почти 10 часов, полицейскому удалось найти водителя такси, который подвозил пропавшего. Через него мужчину нашли и доставили в отдел полиции. Утром на следующий день сотрудник полиции линейного отдела посадил мужчину в поезд.

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