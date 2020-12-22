В Казани мужчина зарезал сожительницу после того, как вышел из дома купить очки.

По данным Следственного комитета Татарстана, 18 декабря в квартире одного из домов по улице Шуртыгина 54-летний мужчина и его 43-летняя сожительница распивали спиртное. После выпитого мужчина пошел покупать очки, а когда вернулся, целый час не мог попасть в квартиру - женщина не открыла дверь. В итоге когда сожительница все-таки впустила мужчину домой, они поругались, злоумышленник ударил ее ножом в живот и пошел дальше пить алкоголь. Убитую он обнаружил только утром, после чего позвонил сыну и все рассказал.

Мужчина дал признательные показания, он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", ранее он также был судим по аналогичной статье. Расследование дела продолжается.

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