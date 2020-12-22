Пациенты с коронавирусом, имеющие неврологические отклонения, рискуют тяжелее пройти период восстановления после болезни, также данные проблемы повышают частоту летальных исходов. Об этом сообщает Science Daily, цитируя исследования ученых из США.

В рамках изучения проблемы были обработаны данные более 4,7 тысяч пациентов, которые были госпитализированы с COVID-19 с начала марта по середину апреля. У 12% обследованных обнаружили неврологические проблемы, для которых требовалась томография.

Ученые сделали выводы о том, что наличие неврологических симптомов, особенно инсульта и спутанного сознания, может указывать на более тяжелое течение заболевания, даже если легкие поражены не сильно.

После томографии у 55 человек выявили последствия инсульта, а у 258 - рассеянное мышление. Риск умереть от коронавируса у перенесших инсульт был вдвое выше, чем у их здоровых ровесников. У пациентов с рассеянным мышлением вероятность летального исхода составила 40%, что на 7% выше, чем у контрольной группы.

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