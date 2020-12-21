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Фото скриншот с видеозаписи

Депутата «Единой России» наказали за скандал и отказ надеть маску в магазине

21.12.2020, 20:43 164 0 prokazan.ru

Депутата "Единой России" из Башкирии наказали за скандал и отказ надеть маску в торговой точке. Об этом рассказали представители регионального отделения партии.

По данным пресс-службы политического объединения, депутат Зубовского сельсовета Уфимского района Артур Саттаров в одном из магазинов города отказался на кассе надеть защитную маску, из-за чего произошел конфликт, который попал на видео. Запись была опубликована в соцсетях и вызвала бурные обсуждения.

Сегодня депутата вызвали на политсовет партии, где он заявил, что маску не надел специально - проводил проверку соблюдения Указов главы Башкирии. В итоге Саттарову был объявлен выговор за неэтичное поведение, ему предписали извиниться перед руководством и кассиром магазина. Инцидент также будет рассмотрен на комиссии при президиуме Регионального политсовета. 

Сам депутат ошибку признал, принес извинения и заявил, что "было опрометчиво появляться в общественном месте без маски". 

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