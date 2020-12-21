20 декабря, в воскресенье, в Лаишевском районе произошел крупный пожар частных построек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«Через 20 минут после поступления сообщения на место происшествия прибыли пожарные. На месте было установлено, что горит дом и сарай, признаков живых людей внутри не было. Также была угроза распространения огня на баню, которая находилась в 7 метрах от горящего дома», - говорится в сообщении.

К 21:13 открытое горение было ликвидировано, утром в 06:41 21 декабря на месте пожара обнаружено тело 30-летнего мужчины. На данный момент устанавливается причина пожара.

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