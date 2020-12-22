Трижды мамой стала жительница Набережных Челнов за 2020 год. Необычную историю рассказали в Камском детском медицинском центре.

20 декабря женщина в медучреждении родила малыша, его назвали Саидом. Ребенок родился весом 3590 граммов и ростом 53 сантиметра, он чувствует себя хорошо. При этом, как пояснили врачи центра, 20 января этого же года женщина впервые стала мамой - она родила двойню, Сафию и Кабира.

Как рассказал замглавврача центра по акушерству и гинекологии Алексей Эстрин, подобные случаи не редки, однако примечателен тот факт, что челнинка стала в течение одного календарного года многодетной мамой. Женщина также чувствует себя хорошо, отметил он.

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