В Казани врачи спасли малыша, который в утробе матери мог погибнуть от сепсиса

В Казани врачи смогли сохранить жизнь ребенку, у мамы которого во время беременности начался пиелонефрит. У пациентки по имени Настя не было околоплодных вод и уже развился сепсис, поднялась высокая температура. Казалось, 22-недельный малыш просто не сможет выжить, рассказывают в РКБ Татарстана.

Требовалось срочное прерывание беременности и тяжелое лечение антибиотиками, которое плод попросту бы не выдержал. Врачи Перинатального центра РКБ дважды собирали консилиум с урологами, они нашли возможность сохранить ребенка, подобрав правильный антибиотик. При этом сохранялся риск гибели от сепсиса мамы и малыша, а для ребенка опасность представляла также антибактериальная терапия.

"Настя умоляла оставить малыша. Кроха выдержит, утверждала будущая мама. Несколько суток возле Насти дежурила бригада, медики не отходили от беременной женщины ни на шаг – брали анализы, подбирали антибиотик, контролировали ребёнка. Воды вернулись через неделю, температура стала нормальной, сепсис усталость остановить, кроха выдержал все благодаря маме и врачам Перинатального центра, которые контролировали каждый стук его сердца",- поделились врачи историей чудесного спасения.

Ещё через неделю девушка полностью поправилась и вернулась домой. А на днях приехала в РКБ со схватками и родила здорового малыша.

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