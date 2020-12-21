На онлайн-конференции замминистра здравоохранения Фарида Яркаева рассказала, когда в Татарстане планируют начать ставить прививки против коронавируса людям старше 65 лет.

«Та вакцина, которая поступила к нам «Спутник V», не предназначена для лиц старше 65 лет, ее можно будет ставить только после испытаний. Точной даты, когда это произойдет, нет. Как только это свершится, мы сообщим. Вакцина «Вектор» проходит испытания, как только будет поступление в республику, мы также сообщим. Сейчас в приоритете находятся работники медицинских организаций, школ, лицам старше 65 лет, нужно придерживаться ограничительных мер, для тех», - отметила Фарида Фатыховна.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировано 100 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 37 пенсионеров старше 60 лет.