С 14 по 20 декабря в Казани родились дети с самыми необычными именами. Так, детей назвали Илон, Билан, Ноэль, Красава, Рубин, Евангелина, Хан, Мая, Гордей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Возраст самых молодых родителей 18 лет, возраст самой зрелой мамы – 46 лет, самого взрослого отца 54 года», - говорится в сообщении.

Самыми популярными среди детских имен прошедшей недели стали: Даниил, Амина, Платон, Адель, Марк, Арина, Артем, Михаил, Василиса, Ясмина.

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