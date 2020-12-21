20 декабря в Казани по улице Гагарина двое молодых людей отравились угарным газом. Об этом пишет пресс-служба МЧС Татарстана.

«24-летний молодой человек и 25-летняя девушка поступили в больницу с диагнозом «отравление угарным газом легкой и средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

По предварительной причине причина происшествия – отсутствие тяги в вентиляционном канале при закрытых окнах.

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