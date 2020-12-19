Администрация Зеленодольского района проверила температурный режим в школе №11. Ранее родители учеников жаловались, что дети сидят в куртках на уроках.

«Управлением образования района был организован оперативный выезд в школу. На 12:15 температурный режим соответствует нормам и составляет 24 градуса, в трех угловых кабинетах на этажах температура 18 градусов», - сообщает администрация района.

Чтобы поднять температуру, службы провели ремонтные работы и установили дополнительный насос для циркуляции воды в системе отопления.

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