Житель Казани не смог выбраться из туалета и вызвал спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.

Инцидент произошел накануне в одном из домов по улице 2-я Газовая. 57-летний мужчина застрял между стеной и унитазом. Когда стало понятно, что казанец заблокирован в помещении, были вызваны специалисты МЧС.

Чтобы освободить казанца, спасателям пришлось демонтировать унитаз. Мужчина не пострадал.

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