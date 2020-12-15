Вчера жители поселков Салмачи, Алтан и Вишневка на несколько часов остались без света. Сначала в социальных сетях сообщалось, что причиной этому стала авария на подстанции. Позже сообщения о технических неполадках подтвердились: оказалось что произошло короткое замыкание трансформаторной подстанции на улице 5-я Зеленая в Салмачах, вызов сотрудникам МЧС поступил в 17:52.

По прибытии пожарно-спасательного подразделения было установлено, что произошло короткое замыкание без горения на подстанции Салмачи. Для снятия и перераспределения нагрузки с подстанции пришлось

частично обесточить жилые массивы Салмачи, Алтан и Вишневка, социально значимые и потенциально опасные объекты обесточены не были. В 20:19 электроснабжение восстановлено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

В социальных сетях появилось видео, на котором жители Салмачей в отсутствие электричества .

решили устроить салют.

Читайте также:

Семь тысяч человек остались без отопления из-за аварии на теплотрассе в Елабуге.

В Казани возбудили уголовное дело из-за слетевшего с рельсов трамвая.