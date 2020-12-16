К инспекторам ДПС обратился молодой человек с просьбой о помощи: в машине у него была беременная жена, у которой начались сильные боли в области живота. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«Полицейские решили сопроводить машину до роддома. Через некоторое время у девушки родилась дочь, которую назвали Аделина. Отец девочки поблагодарил инспекторов за помощь», - говорится в сообщении.

Также инспекторам была объявлена благодарность от имени командира полка ДПС ГИБДД УМВД России.

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