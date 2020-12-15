Школьника, который почувствовал себя плохо, спасли кондуктор и водитель казанского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ассоциация АТП Татарстана.

«На остановке «Колхозный рынок» мальчику стало плохо, он задыхался. Кондуктор оказала ему первую помощь, привела в чувства, дала воды. На конечной остановке водитель и кондуктор начали расспрашивать, где он должен был выйти. Ребенок не мог ответить на вопросы и не мог даже назвать свое имя. По дневнику экипаж автобуса понял, что он учится в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья», - говорится в сообщении.

Было принято решение вызвать скорую помощь, а также позвонить родителям и директору школы. Врачи осмотрели мальчика и отвезли его в школу, где мальчика встретили родители.

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