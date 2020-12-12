На 12 декабря в Татарстане зарегистрировано 89 новых случаев коронавируса. Об этом сообщают в оперативном штабе РТ. Два новых случая – завозные, 87 – контактные. 16 пациентам помощь оказывают в больницах республики, 73 лечатся дома.

Всего за сутки заболевшие коронавирусом зарегистрированы в 19 муниципалитетах: 54 случая в Казани, шесть - в Челнах, пять - в Альметьевском районе, три - в Бугульминском, по два - в Актанышском, Высокогорском, Зеленодольском, Лаишевском, Мамадышском, Нижнекамском районах. По одному случаю выявили в Агрызском, Арском, Дрожжановском, Буинском, Елабужском, Мензелинском, Камско-Устьинском, Сабинском и Тукаевском районах.

Среди заболевших 29 человек - представители возрастной категории от 30 до 50 лет, по 17 случаев в возрастах от 50 до 60 и от 60 до 70, 11 - от 70 до 80 лет, восемь заболевших - от 18 до 30 лет, четыре - от 80 до 90. Также зарегистрировано два случая заболевания среди детей и один - среди татарстанцев старше 90 лет.

Всего с начала пандемии в РТ выявлено 11 412 случаев COVID-19, выздоровели 10 007 человек, скончался 161 пациент.

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