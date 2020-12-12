В частных клиниках Татарстана были выявлены нарушения противокоронавирусных норм. Об этом сегодня на совещании в Доме Правительства РТ рассказала глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина.

По словам Патяшиной, за две неделе ведомство проверило 65 объектов здравоохранения в муниципальных образованиях Татарстана. В девяти из них - в Казани, Челнах и Менделеевске - нашли нарушения. Это отсутствие условий для соблюдения дистанции, в ряде клиник не было входного контроля, нарушался порядок дезинфекции помещений.

В отношении нарушителей были возбуждены административные производства.

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