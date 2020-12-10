В Арском районе прокуратура нашла нарушения в сфере организации школьного питания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, установлено, что меню для 5-11 классов не было согласовано с Роспотребнадзором. В нескольких школах работники не проходили медобследование и гигиеническое обучение. Также не ведется документация, не проводится оценка качества блюд, не обеспечено должное хранение суточных проб. Приготовленные блюда не соответствуют меню, а также выявлены факты нарушения сроков годности и условий хранения продуктов.

В адрес управления образования и директора школы внесены представления, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, журналист Prokazan.ru выяснил, по какой причине 20% школьного питания уходит в отходы.