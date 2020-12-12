Две машины загорелись вчера в Казани. О происшествиях рассказали очевидцы.

На трассе недалеко от города днем вспыхнул большегруз, в нем перевозили продукты и алкоголь. Водитель успел покинуть кабину и не пострадал. В соцсетях появилось видео, на котором женщина-очевидица подробно рассказывает о происходящем. Пор ее словам, машину пытались потушить самостоятельно, на место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, пожарных ожидали дольше.

Еще одна машина, на этот раз легковая, горела в Казани на улице Агрономическая. Известно, что у автомобиля на ходу загорелся моторный отсек, пострадавших нет.

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