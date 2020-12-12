На улице Тэцевская в Казани водитель наехал на человека прямо на пешеходном переходе. Это попало на видео.

Запись появилась накануне. На кадрах видно, что пешеход переходит дорогу по "зебре" в плотном потоке машин, один из автомобилей его не пропускает и сбивает.

Прямо не пешеходный переход,а полоса испытаний..

Ни один не пропустил пешехода, все машины прямо летают. Я просто офигел

в голове не укладывается, у него вместо сердца сено! - негодуют пользователи в комментариях.

По данным очевидцев, пострадавшего забрала скорая, у него нет тяжелых повреждений.

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