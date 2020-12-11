Строительство нового железобетонного моста через реку Носку в Казани завершилось. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столица Татарстана.

На данный момент движение по мосту открыто в тестовом режиме. Для завершения работ в полном объеме нужно демонтировать участок дороги с трубами для пропуска реки, уложить верхний слой покрытия на подходах к мосту, завершить ремонт тротуара, устроить съезд и высадить деревья.

Теперь жители близлежащих поселков весной не будут бояться подтоплений.

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