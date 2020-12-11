В соцсетях появилось видео, на кадрах которого пешеход ругается с водителем на тротуаре. При этом водитель едет в машине.
«На Амирхана пешеход заставил водителя, который решил сократить путь по тротуару, вернуться обратно», - подписали пост.
На видео смелый пешеход сначала сам ругал водителя и не давал ему проехать, а потом к нему подключили и проходящие жители. Водителю все-таки пришлось сдать назад и ехать в положенном месте.
В комментариях под постом мнения разделились:
«Чем тебе помешает если поедет»
«Давить над было»
«Автор - молодец!»
«Автору сложно отойти что ли?? спокойно бы проехал водитель и все»
«Отправляйте видео в ГИБДД»
«Номера купил а ездить не купил!»
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- Ох уж этот 2020, каждый день приносит разные новости, не всегда хорошие. Мы решили, что на войне все методы хороши и обратились к астрологам. Узнали, что нас ждет на следующей неделе.
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