В соцсетях появилось видео, на кадрах которого пешеход ругается с водителем на тротуаре. При этом водитель едет в машине.

«На Амирхана пешеход заставил водителя, который решил сократить путь по тротуару, вернуться обратно», - подписали пост.

На видео смелый пешеход сначала сам ругал водителя и не давал ему проехать, а потом к нему подключили и проходящие жители. Водителю все-таки пришлось сдать назад и ехать в положенном месте.

В комментариях под постом мнения разделились:

«Чем тебе помешает если поедет»

«Давить над было»

«Автор - молодец!»

«Автору сложно отойти что ли?? спокойно бы проехал водитель и все»

«Отправляйте видео в ГИБДД»

«Номера купил а ездить не купил!»

К другим новостям:

- Ох уж этот 2020, каждый день приносит разные новости, не всегда хорошие. Мы решили, что на войне все методы хороши и обратились к астрологам. Узнали, что нас ждет на следующей неделе.