Медсестра из Татарстана второй раз выиграла миллион рублей в лотерею

Жительница Татарстана часто участвует в лотерее и год назад уже стала обладательницей миллиона рублей. Но удача ей улыбнулась снова выигрыш составил 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба лотереи.

Женщина рассказала, что узнала о победе, когда смотрела трансляцию лотереи по телевизору.

«Сразу же побежала в магазин за тортом и шампанским, чтобы отметить такое замечательное событие!», - говорит обладательница миллиона.

Она более 30 лет работала медсестрой и уверена, что ей повезло за доброе отношение к людям. Первый миллион женщина поделила между дочками и купила машину. Второй выигрыш она также хочет поделить между родственниками, а часть отложит в качестве накоплений.