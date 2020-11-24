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Фото: пресс-служба столото

Медсестра из Татарстана второй раз выиграла миллион рублей в лотерею

24.11.2020, 13:43 221 1 prokazan.ru

Жительница Татарстана часто участвует в лотерее и год назад уже стала обладательницей миллиона рублей. Но удача ей улыбнулась снова выигрыш составил 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба лотереи.

Женщина рассказала, что узнала о победе, когда смотрела трансляцию лотереи по телевизору.

«Сразу же побежала в магазин за тортом и шампанским, чтобы отметить такое замечательное событие!», - говорит обладательница миллиона.

Она более 30 лет работала медсестрой и уверена, что ей повезло за доброе отношение к людям. Первый миллион женщина поделила между дочками и купила машину. Второй выигрыш она также хочет поделить между родственниками, а часть отложит в качестве накоплений.

 

СМИ Люди в городе Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
24 ноября 2020
14:25
- Это правда что вы машину в лотерею выиграли?
- Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл.

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