На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина дала рекомендации по уборке квартиры, где живет заболевший коронавирусом человек.

«При любом инфекционном заболевании есть текущая дезинфекция и заключительная дезинфекция. Текущая проводится, где имеются условия для передачи инфекции и где есть источник заболевания, то есть если человек болеет на дому, то весь этот период им и членами его семьи должна проводиться текущая дезинфекция с применением дезинфекционных средств, которые действуют либо на бактерии, либо на вирусы», - отметила Любовь Геннадьевна.

Спикер пояснила, что должны обрабатываться все поверхности в доме. Желательно для больного нужно выделить отдельную комнату с регулярным проветриванием, также отдельно должна храниться посуда, из которой ест зараженный.

Заключительную дезинфекцию нужно проводить после госпитализации или выздоровления домочадца.

Напомним, в Роспотребнадзоре рассказали о планах закрывать границы республики.