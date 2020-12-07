На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина и замминистра здравоохранения Владимир Жаворонков прокомментировали вопрос о закрытии границ республики из-за пандемии.

«На сегодня вопрос о закрытии республики не стоит, так как нет необходимости и все те мероприятия, которые проводились в начале пандемии, они были оправданы. На сегодня такие мероприятия не так актуальны и могут привести к не совсем правильным последствиям. Поэтому этот момент даже не обсуждается», - отметила Любовь Геннадьевна.

«Ситуация для нас стабильная, поэтому говорить о каких-то ухудшениях, которые могут спровоцировать подобные действия в республики мы не можем», - сказал Владимир Жаворонков.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил ограничить перемещения между регионами, чтобы остановить распространение коронавируса.