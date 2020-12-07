Михаил Мурашко, министр здравоохранения России предложил в целях профилактики распространения коронавируса ограничить поездки между регионами.

«Вторая волна показывает, что возникающие очаги внутри страны требуют рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц. В том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции», - отметил министр.

Днем ранее в России был побит очередной антирекорд по количеству заболевших вирусом за сутки – 29 039 человек. В Татарстане было 90 случаев заражения коронавирусом, за сутки зарегистрировали три смерти.