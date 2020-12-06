Еще три смерти от коронавирусной инфекции зарегистрированы сегодня в Татарстане. Об этом сообщает оперативный штаб республики.
Известно, что скончались двое мужчин - 1950 и 1964 годов рождения, а также пожилая женщина 1940 года рождения.
Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Таким образом, на 6 декабря число смертей достигло 150.
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