90 новых случаев коронавируса выявили за минувшие сутки в Татарстане. Такие данные 6 декабря опубликовал оперативный штаб РТ.

Согласно официальной статистике, восемь новых случаев завозные, 82 - контактные. 16 пациентов доставлены в больницы, 74 лечатся в домашних условиях.

Больше всего новых случаев среди татарстанцев в возрасте от 30 до 50 лет - 37, 16 заболевших в возрасте от 50 до 60, по 14 - от 18 до 30 и от 60 до 70 лет, восемь случаев в категории от 70 до 80 и один - до 18 лет.

Традиционно наибольшее количество заболевших в Казани - 58 человек прибавилось за сутки, 10 случаев в Челнах, по шесть - в Рыбно-Слободском и Нижнекамском районах, по два - в Лаишевском, Лениногорском и Пестречинском, по одному новому случаю в Азнакаевском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Кукморском районах.

Всего с начала пандемии в республике выявлено 10 865 случаев COVID-19, выздоровели 9 479 человек, скончались 147. В России сегодня был побит очередной антирекорд: за сутки выявили 29 039 случаев коронавируса.

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