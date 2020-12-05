По состоянию на 5 декабря в Татарстане зарегистрировали три смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Умерли три женщины 74, 71 и 51 года. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.

Ранее корреспонденту Prokazan.ru пояснили в пресс-службе Минздрава Татарстана, данные о пациентах сократились, так как все они поступают в больницы с пневмонией, а их состояние ухудшается на фоне обострения хронических заболеваний.

Напомним, с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 147 случаев смерти от коронавируса.