При исследовании ученые нашли мутацию коронавируса, которая ускользает от распознавания антителами, выработанными для борьбы с вирусом. Об этом сообщает Nature со ссылкой на исследование.

Оказалось, что некоторые мутации затрагивали белковый сегмент, который вирус использует для проникновения в клетки. Одна из них маскировала вирус от всех антител, а некоторые ускользали только от одного из трех антител.

Мутация COVID-19, которая противостоит всему набору антител обнаружена в Нидерландах и Дании.