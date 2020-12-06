Почти полмиллиарда рублей получит Казань на строительство школ в новых жилых микрорайонах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте Кабмина РФ.

Татарстан в этом году уже получал деньги на аналогичные цели, они были выделены в июне. Сейчас помимо РТ средства получит Челябинская область, туда направят 60 миллионов, в Татарстан - 493 миллиона рублей. Где именно построят школы, пока не сообщается.

Работа ведётся в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Добавим, что за последние пять лет в Казани открыли 13 новых школ.

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