В соцсетях студентка Казанского государственного института культуры пожаловалась на ужасное состояние учебного корпуса.

«На данный̆ момент просто издевается над студентами, заставляя ходить на учебу в здание, которое сейчас просто непригодно для обучения. Уже с начала ноября в институте идут строительные работы. Прямо во время занятий. Когда ремонтировались учебные аудитории, нас отправляли на дистанционное обучение. Сейчас ремонтируют коридоры, меняют полы, окна, но возвращать на дистанционное обучение отказываются», - пишет автор поста.

Также девушка сообщила, что руководство института никак не реагирует на происходящее. Тем временем в здании не работает гардероб, закрыты буфеты, столовая и частично отключено отопление.

«Повсюду пыль - дышать просто невозможно. Также меняют пол, из него торчат неприкрытые гвозди. Постоянный̆ шум из-за дрели и прочих инструментов», - заключила девушка.