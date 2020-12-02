Россияне рассказали о главных страхах в 2020 году

ВЦИОМ провел опрос среди россиян, где жители рассказали о главном страхе в 2020 году. Им оказался рост социальной несправедливости (70%).

Как пишут «Известия», также россияне назвали снижение доходов (68%) и недоступность привычных товаров из-за их возможного подорожания (67%). Также жители боятся отказа в бесплатной медпомощи и ее плохое качество (62%), а также потерять работу (44%).

При этом в апреле главным беспокойством россиян так же было снижение доходов (72%). В исследовании приняли участие 1,8 тысяч респондентов старше 18 лет.