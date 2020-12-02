На онлайн-конференции пресс-секретарь управления Роспотребнадзора Татарстана Миляуша Замалиева рассказала о том, что 4 лаборатории заподозрили в нарушении сроков проведения тестов на коронавирус.

«На горячую линию Роспотребнадзора каждый день поступают звонки от граждан, большинство из них носит разъяснительный характер. Они уточняют вопросы по проведению тестирования. Но есть 4 факта, когда звонившие сообщили о задержке результатов теста. На данный момент проводится, если нарушения подтвердятся, то будут наложены штрафы. На должностное лицо от 500 до 1000 рублей, на юрлицо от 10 до 20 тысяч рублей», - отметила Миляуша Асхатовна.

Ранее Роспотребнадзор России постановил, что тесты на коронавирус должны делать в течение 48 часов. После этого нововведения Минздрав Татарстана пояснил, по какой причине тесты могут делать дольше положенного, и по как в лабораториях расставляют приоритеты.

К другим новостям:

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, какова погрешность тестов на коронавирус.