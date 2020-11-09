В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали о погрешностях тестов на коронавирус

На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала о погрешностях тестов на коронавирус.
«У каждого теста есть погрешность, но она составляет 99,899,9%. Ложноположительные результаты возможны, если анализы были взяты неправильно, а также в процессе отбора или доставке. Но на сегодня все специалисты обучены. Также ведется постоянный контроль. В случае нарушения правил проведения тестов, мы можем исключить организацию из реестра, и больше она не сможет исследовать материал», - сказала Авдонина.
Также спикер отметила, что на 9 ноября в Татарстане провели 1017813 тестов.
Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 58 новых случаев заражения коронавирусом.
комментарии
Лукашенко о российских тестах на коронавирус
- и почитайте то что откроется.
Именно поэтому и был изобретен термин "бессимптомный носитель" - когда у человека никаких симптомов, но Российские тесты показывают что он, якобы, болен.
(Чтобы не возиться, таких отправляют в большую пробежку по всем анализам и врачам, а там уже они заражаются по-настоящему)
Лукашенко о российских тестах на коронавирус
- и почитайте то что откроется.
Именно поэтому и был изобретен термин "бессимптомный носитель" - когда у человека никаких симптомов, но Российские тесты показывают что он, якобы, болен.
(Чтобы не возиться, таких отправляют в большую пробежку по всем анализам и врачам, а там уже они заражаются по-настоящему)
Лукашенко о российских тестах на коронавирус
- и почитайте то что откроется.
Именно поэтому и был изобретен термин "бессимптомный носитель" - когда у человека никаких симптомов, но Российские тесты показывают что он, якобы, болен.
(Чтобы не возиться, таких отправляют в большую пробежку по всем анализам и врачам, а там уже они заражаются по-настоящему)