В одной из школ Пестречинского района дети отравились антисептиком. Информация об этом появилась в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
«По данному факту прокуратура проведет проверку. Ведомство выяснит соблюдение санитарных норм при организации уборки помещений в школе и обработки их антисептиками», - говорится в сообщении.
По итогам проверки в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.
К другим новостям:
- Глав регионов призывают сделать 31 декабря выходным
- Под Казанью водитель насмерть сбил пешехода.
комментарии