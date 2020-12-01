В одной из школ Пестречинского района дети отравились антисептиком. Информация об этом появилась в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«По данному факту прокуратура проведет проверку. Ведомство выяснит соблюдение санитарных норм при организации уборки помещений в школе и обработки их антисептиками», - говорится в сообщении.

По итогам проверки в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.

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