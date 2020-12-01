Член общественной палаты, глава партии «Трезвая Россия» Султан Хамзаев призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Ранее Госдума отклонила аналогичный законопроект ЛДПР.

«По итогам соцопросов, доля поддержки инициативы «31 декабря – выходной» составляет более 85%. В этот день россияне должны быть дома с семьей и готовиться к празднику. Выходной в последний день года сделает людей спокойными и счастливыми», - цитируют РИА-Новости Хамзаева.

Также спикер напомнил, что в прошлом году более 15 регионов поддержали инициативу и объявили 31 декабря выходным. В их числе был и Татарстан.

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