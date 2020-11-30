В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, из-за чего может возникнуть вспышка коронавируса в регионе

Замруководителя управления Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина сообщила, какие действия жителей могут привести к вспышке коронавируса.

«Новогодние корпоративы могут служить вспышкой заболевания. Работодателям советуем оказаться от их проведения, настоятельно просим не проводить праздник на рабочих местах. А если вдруг все-таки корпоративы состоятся, то только с соблюдением мер профилактики. Если мы одномоментно отпустим все меры профилактики и пойдем на корпоративы, да, будет рост заболеваемости. Весь смысл, наших с вами мероприятий, которые мы проводили в течение года, во время корпоратива он просто исчезнет», - рассказала Авдонина.

Спикер отметила, что большинство работников сейчас на удаленке, есть некоторые ограничения в офисах. Корпоратив – это когда все работники соберутся в одном месте и заражения не избежать.

«Поэтому нужно соблюдать все меры профилактики, чтобы не перечеркнуть все то, что достигнуто в Татарстане с марта», – заключила Любовь Геннадьевна.

Напомним, в Татарстане за сутки заразилось коронавирусом 84 человека.