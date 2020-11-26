Перед новым годом в Татарстане введут особый противопожарный режим

Кабинет министр Татарстана опубликовал постановление о введении с 20 декабря в регионе особого противопожарного режима. В связи с этим пользоваться салютами и другой пиротехникой можно будет при определенных условиях.

«С 20 декабря 2020 года по 10 января 2021 года ввести противопожарный режим на территории Татарстана. На этот период запрещается использование пиротехники 1-3 классов опасности в 500 метрах от объектов промышленности, топливно-энергетических комплексов. А также запрещается использование салютов в пределах 50 метров от границ жилых домов, объектов с массовым пребыванием людей», - говорится в тексте постановления.

Также пресс-служба МЧС Татарстана предупреждает, что нарушители противопожарного режима заплатят штраф: от 2 до 4 тысяч рублей физлица, от 15 до 30 тысяч должностные лица, юрлица от 200 до 400 тысяч рублей.