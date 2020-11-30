Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке

В Казани на улице Глушко 27 ноября на строительной площадке многоуровневой парковки с высоты упал 37-летний рабочий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», - говорится в сообщении.

На данный момент проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на площадке.

Напомним, мужчина погиб в пятницу днем, о происшествии сообщили очевидцы.