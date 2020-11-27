Приют для животных из Татарстана за сутки собрал миллион рублей

Частный мини-приют для животных "Вега" из Аксубаевского района за сутки собрал миллион рублей для выплат долгов. Куратор приюта ранее разместила в инстаграме пост с просьбой о помощи: по ее словам, если долг не будет погашен, то животным снова грозит "улица и голод", а тяжелобольные питомцы могут умереть. Всего приюту было необходимо собрать около миллиона рублей.

На просьбу о помощи в комментариях к посту откликнулось много неравнодушных людей. Куратор приюта сообщила, что нужная сумма собрана за сутки: удалось погасить долги за лечение животные, строительные материалы, закуплен корм для питомцев.

"Благодаря Вам за сутки произошло настоящее чудо. Нам удалось закрыть весь наш долг", - написала куратор в инстаграме.

Напомним, что недавно в казанском зоопарке посетителей попросили не кормить животных, так как переедание может привести к смерти питомцев.