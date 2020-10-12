«Не губите животных!»: в зоопарке Казани посетителей попросили не кормить обитателей

В зоопарке Казани убедительно попросили не кормить обитателей. Информация об этом размещена на сайте зверинца.

«Животных и птиц кормить нельзя. Обратите внимание на специальные таблички на вольерах - это не шутка! В среднем, около 2000 человек в день приходит в зоопарк, если каждый даст животным (а, тем более, птицам), по 1 кусочку хлеба или пирожка, что станет с питомцами?!», - отметили в сообщении.

Также в сообщении отметили, что рацион питомцев разработал с учетом индивидуальных особенностей, а переедание может привести в смерти.

«Пожалуйста, будьте милосердными, не губите наших питомцев!», - написали в заключении представители зоопарка.

Напомним, в казанском зоопарке скончалась тигрица-любимица Ромашка.