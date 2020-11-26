Итоги дня в Татарстане: массовые проверки ГИБДД, испытания вакцины от ковида, закрытый травмпункт

Массовые проверки ГИБДД
В очередной раз Госавтоинспекция Казани устроит массовые проверки водителей. Сотрудники будут выявлять рьяных водителей.
В Татарстане будут тщательно отбирать добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала, как будут отбирать добровольцев и по каким правилам.
Травмпункт больницы №18 в Казани больше не будет принимать пациентов
Об этом сообщили на странице больницы в соцсетях. Решение связано с тем, что травмпункт переезжает. Узнали, куда теперь обращаться пациентам.
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