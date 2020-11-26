Итоги дня в Татарстане: массовые проверки ГИБДД, испытания вакцины от ковида, закрытый травмпункт

В очередной раз Госавтоинспекция Казани устроит массовые проверки водителей. Сотрудники будут выявлять рьяных водителей.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала, как будут отбирать добровольцев и по каким правилам.

Об этом сообщили на странице больницы в соцсетях. Решение связано с тем, что травмпункт переезжает. Узнали, куда теперь обращаться пациентам.