В Москве продлили ограничения из-за коронавируса

26 ноября стало известно, что мэр Москвы продлил ограничения из-за коронавируса до 15 января 2021 года.

Как пишут «Известия», жителям города старше 65 лет, страдающим хроническими заболеваниями лучше соблюдать домашний режим. Организации и предприятия должны обеспечивать дистанционный режим работы для 30% сотрудников. Также будут закрыты детские досуговые учреждения.

«Говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой. Специалисты полагают, что в этих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения», - сказала мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего с 16 по 22 ноября количество ковидной пневмонии увеличилась на 2%, число госпитализаций на 3%.

За сутки в России зарегистрировали 25 487 случаев заражения коронавирусом.