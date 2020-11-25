Оперштаб Татарстана рассказал, сколько человек заразились коронавирусом за сутки

На 25 ноября в Татарстане зарегистрировано 76 случаев заражения коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона. Так, 9 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

«Среди заболевших 15 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 23 человека от 30 до 50 лет, 22 человека от 50 до 60 лет, 13 человек от 60 до 70 лет и 3 человека в возрасте от 70 до 80 лет», - говорится в сообщении.

Число заболевших в Казани увеличивается. За сутки – 59 человек.

Всего в Татарстане с начала пандемии зарегистрировано 9924 случаев заражения коронавирусом, 8674 человека выздоровело, 76 за сутки.

Напомним, в Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, как будут проводиться новогодние корпоративы.