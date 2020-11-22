Прокуратура Татарстана проверит книгу про ОПГ «Слово пацана. Криминальный Татарстан»

Книга Роберта Гараева вышла пока только в электронном формате. В печатном видео она появится в декабре

В группе «Казанский феномен», которую ведет автор книг про татарстанские ОПГ Роберт Гараев, сообщил о том, что прокуратура региона начала проверку его книги.

«Старший помощник прокурора РТ добавил, что к проверке привлекут экспертов (вот таких?) и если надо применят меры прокурорского реагирования, вплоть до аннулирования тиража. Что же явилось поводом для проверки?», - пишет Роберт в группе.

В свою очередь старший помощник прокурора по Татарстану Руслан Галиев отметил, что издание может содержать запрещенную законом информацию.

Напомним, не так давно корреспондент Prokazan.ru пообщался с Робертом Гараевым о его новой книге. Может ли стать тема ОПГ туристической "визитной" карточкой региона? Почему явление до сих пор себя не изжило? Что должно случиться в России, чтобы власть снова оказалась в руках криминальной прослойки?