В центре Казани автобус сбил насмерть девушку и протащил ее несколько метров

Вчера вечером в Казани автобус маршрута № 31 сбил насмерть 23-летнюю девушку. Инцидент произошел на улице Островского: в социальных сетях сообщается, что погибшая шла по пешеходному переходу, но водитель ее не заметил. Автобус протаранил девушку, а после протащил несколько десятков метров.
Напомним, что недавно в аварии с участием шести машин у Ак Барс Арены погиб человек.
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Смотрите по сторонам, когда дорогу переходите! Водитель обязан дорогу уступить, но может отвлечься, не увидеть или просто пьяным быть.