В центре Казани автобус сбил насмерть девушку и протащил ее несколько метров

Вчера вечером в Казани автобус маршрута № 31 сбил насмерть 23-летнюю девушку. Инцидент произошел на улице Островского: в социальных сетях сообщается, что погибшая шла по пешеходному переходу, но водитель ее не заметил. Автобус протаранил девушку, а после протащил несколько десятков метров.

Напомним, что недавно в аварии с участием шести машин у Ак Барс Арены погиб человек.