Пекарню «Жар-Свежар» в Казани закрыли из-за санитарных нарушений

Управление Роспотребнадзора по Татарстану провело административное расследование пекарни «Жар-Свежар» по адресу улица Белинского, 5 в Казани. Оказалось, в управление обращались жильцы дома и жаловались на неудовлетворительные условия проживания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По результатам административного расследования выявлено нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, пекарня размещалась на 1 этаже пятиэтажки, также было выявлено несоблюдение санитарно-гигиенических мероприятий по уничтожению крыс, отсутствовали документы на проведение дератизационных обработок», - говорится в сообщении.

За выявленные нарушения в отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении, о запрете деятельности пекарни. Суд приостановил работу пекарни на 30 суток.